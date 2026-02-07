Το θέμα της Ναταλίας Λιονάκη και της απόφασής της να στραφεί στο μοναχισμό επανήλθε στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με αφορμή την απουσία της από την κηδεία του πατέρα της. Η συζήτηση άνοιξε στην εκπομπή «Real View», όπου το ξέσπασμα της μητέρας της πρώην ηθοποιού προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση και διαφορετικές προσεγγίσεις στο πάνελ.

Η Έλενα Χριστοπούλου και η Ελίνα Παπίλα τοποθετήθηκαν ανοιχτά για το θέμα, επιχειρώντας να φωτίσουν τόσο την πλευρά της μητέρας, όσο και την επιλογή της Ναταλίας Λιονάκη, η οποία έχει εδώ και χρόνια απομακρυνθεί πλήρως από τα φώτα της ελληνικής showbiz και πλέον συστήνεται ως μοναχή Φεβρωνία.

Η Ελίνα Παπίλα προσπάθησε να εξηγήσει το λόγο που η Ναταλία Λιονάκη δεν έδωσε το «παρών» στην κηδεία του πατέρα της, ξεκαθαρίζοντας ότι η απουσία της δεν είχε να κάνει με αδιαφορία ή απομάκρυνση από την οικογένειά της.

Όπως ανέφερε: «Εδώ δεν εγκατέλειψε τη μαμά της, αλλά τα εγκόσμια. Για αυτό δεν πήγε στην κηδεία του μπαμπά της, γιατί οι μοναχοί δεν πηγαίνουν σε κηδείες. Για τους μοναχούς δεν υπάρχει κανένας και είναι αφιερωμένοι στο Θεό».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη δύσκολη θέση της μητέρας, λέγοντας ότι ως γυναίκα και μητέρα μπορεί να κατανοήσει τον πόνο και την αίσθηση εγκατάλειψης. Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι μετά από τόσα χρόνια ίσως θα έπρεπε να έχει αποδεχτεί αυτή την επιλογή, επισημαίνοντας ότι «Δεν είναι η ίδια, δεν είναι η κόρη της», αναφερόμενη στη ριζική αλλαγή ζωής της Ναταλίας Λιονάκη.

