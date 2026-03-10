Μια ολόκληρη περιουσία περιμένει τη Ναταλία Λιονάκη, η οποία εδώ και χρόνια έχει απαρνηθεί τα εγκόσμια για να προσφέρει φιλανθρωπικό έργο στην Τανζανία. Παρά την αφοσίωσή της στον μοναχισμό και την πλήρη αποκοπή από την παλιά της ζωή και την οικογένειά της, το όνομά της ήρθε ξανά στην επικαιρότητα λόγω μιας σημαντικής οικονομικής εκκρεμότητας. Συγκεκριμένα, δικαιούται ποσό που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ από τα πνευματικά δικαιώματα των τηλεοπτικών της επιτυχιών.

Τι είπε ο Μπιμπίλας για τα χρήματα της Λιονάκη

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μιλώντας στην κάμερα του Super Κατερίνα, αποκάλυψε πως ενημέρωσε τον πνευματικό της, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα. Μάλιστα, χθες μίλησε στην εκπομπή για το μεγάλο έργο τους στην Τανζανία.

«Με έφερε σε επαφή ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας με τους κατάλληλους ανθρώπους κι έτσι βγάλαμε κάποια άκρη. Το ζήτημα είναι να ενημερωθεί η ίδια. Τα χρήματα της Ναταλίας υπάρχουν στο σωματείο Διόνυσος. Αν έρθει σε επαφή με τον οργανισμό θα τα πάρει και θα τα δώσει εκεί που θέλει. Δεν έχω μιλήσει με την ίδια. Προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη για να το μάθει», δήλωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

