Η Ναταλία Λιονάκη έκανε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της.

Εδώ και πολλά χρόνια βρισκόταν στη Μονή Κισούμου στην Κένυα. Ωστόσο, πήρε την απόφαση να αλλάξει τα πάντα. Να μετακομίσει σε διαφορετικό μοναστήρι και να αλλάξει το όνομά της.

Πλέον, βρίσκεται στην Τανζανία, καθώς η τάση της για απομόνωση την οδήγησε πιο βαθιά στην ιεραποστολή, και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στη Νότια Τανζανία. Παράλληλα, άλλαξε το όνομά της σε μοναχή Νεκταρία.

Πρόκειται για μια περιοχή που θεωρείται η Σπιναλόγκα της Τανζανίας, αφού εκεί βρίσκουν καταφύγια άτομα με AIDS και τους φροντίζουν οι μοναχές.

