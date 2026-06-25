Ναταλία Λιονάκη: Η ζωή της μοναχής Φεβρωνίας στο νέο μοναστήρι της Παναγίας Τριχερούσας

Η Ναταλία Λιονάκη μπορεί να έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τους ρόλους της στην τηλεόραση στις αρχές των 00s, όμως πλέον έχει ακολουθήσει ένα τελείως διαφορετικό δρόμο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πρώην ηθοποιός αποφάσισε να ακολουθήσει το μοναχισμό, ενώ πλέον ονομάζεται Μοναχή Φεβρωνία. Οι εικόνες και τα βίντεο από τη ζωή της είναι σπάνια, αφού η ίδια αποφεύγει κάθε επαφή με τον έξω κόσμο, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια έχει αποκοπεί τελείως από την οικογένειά της και τους ανθρώπους που την γνώριζαν στην προηγούμενη ζωή της.

Πλέον, η Ναταλία Λιονάκη έχει βρει το καταφύγιό της στο μοναστήρι της Παναγίας Τριχερούσας στην Τανζανία, που βρίσκεται στην Ανατολική Αφρική, με την ίδια να φαίνεται ότι βρίσκεται σε ένα τόπο που θεωρεί σπίτι της. Φωτογραφίες της από τη νέα της ζωή πρόβαλλε η εκπομπή Super Κατερίνα του Alpha, όπου δείχνει τη μοναχή να ποζάρει σε διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς της. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Ανδρέας Καραγιάννης, η Ναταλία Λιονάκη βρίσκεται σε δύο μοναστήρια στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στη Νότια Τανζανία, αλλά και στο μοναστήρι της Παναγίας Τριχερούσας, στο οποίο βοηθάει να χτιστεί από το μηδέν.

Ο πνευματικός της, σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε μιλήσει για το έργο που έχει αναλάβει με τη μοναχή Φεβρωνία: «Μπήκαμε σε αυτή την κοινότητα και ενημερώσαμε για την επικινδυνότητα του AIDS. Είναι 250.000 άνθρωποι. Χρειαζόμαστε γιατρούς, ανθρώπους που θα έρθουν να βοηθήσουν για το ADIS αλλά και άλλα θέματα που έχουμε. Η Τανζανία έχει υποστεί μεγάλη δοκιμασία από το AIDS. Έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι και έχουν μείνει πολλά ορφανά παιδιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία για την εξωτερική ιεραποστολή. Πολλοί άνθρωποι συγκινούνται για αυτό το μεγάλο έργο. Ερχόμαστε εδώ στην πατρίδα για να πάρουμε δύναμη και να ξυπνήσουμε την ιεραποστολική συνείδηση τους νεοέλληνες για να μην ξεχνάμε τον οικουμενικό παγκόσμιο ρόλο που έχει αυτή η πατρίδα, αυτός ο πολιτισμός και αυτή η ορθοδοξία».

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