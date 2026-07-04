Η μοναχή Φεβρωνία, κατά κόσμον Ναταλία Λιονάκη, δεν περιορίζεται σε έναν μόνο τόπο διαμονής, αλλά μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα σε δύο μοναστικές κοινότητες σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα.

Βρίσκεται στην Ιερή Μονή Οσίας Μακρίνας στη Νότια Τανζανία, αλλά και στο μοναστήρι της Παναγίας Τρέχουσας.

Νέες εικόνες που έφερε στο φως, η πρωινή εκπομπή του Alpha και ο Αντρέας Καραγιάννης, δείχνουν την ίδια στην καθημερινότητά της στο μοναστήρι, όπου ακολουθεί ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, αφιερωμένο στην πίστη, την απλότητα και την προσφορά, καθώς εκτός από τις λειτουργείες, συμβάλει ενεργά και στην ανέγερσή του.

Στην εκπομπή του Alpha, ο Ανδρέας Καραγιάννης μίλησε, με πολύ όμορφα λόγια, για την Ναταλία Λιονάκη και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Είναι ευτυχισμένη και γεμάτη».

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