Ο πνευματικός της Ναταλίας Λιονάκη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για το ανθρωπιστικό έργο που προσφέρει στην Τανζανία, μαζί με τη γνωστή ηθοποιό.

Η μοναχή Φεβρωνία, που πλέον ονομάζεται Νεκταρία, εγκατέλειψε την Κένυα για να αφιερωθεί πλήρως στη Μονή Οσίας Μακρίνας στη νότια Τανζανία, και στο έργο της φροντίδας ανθρώπων που ζουν με AIDS.

«Μπήκαμε στην κοινότητα για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για την επικινδυνότητα του AIDS», ανέφερε ο επίσκοπος Μπουκόμπας, σημειώνοντας ότι περίπου 250.000 άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια.

«Η Τανζανία έχει πληγεί βαριά από την επιδημία. Πολλοί έχουν χάσει τη ζωή τους, και χιλιάδες παιδιά έχουν μείνει ορφανά».

Ο πνευματικός της Ναταλίας τόνισε την ανάγκη για στήριξη και ευαισθητοποίηση στην Ελλάδα, ώστε οι νέοι να αντιληφθούν τον παγκόσμιο ανθρωπιστικό ρόλο της χώρας και της Ορθοδοξίας.

«Πολλοί συγκινούνται βλέποντας αυτό το έργο. Ερχόμαστε στην πατρίδα για να εμπνεύσουμε τους νεοέλληνες να θυμούνται τον οικουμενικό μας ρόλο», είπε χαρακτηριστικά.

Ναταλία Λιονάκη: Έφυγε από τη Μονή Κισούμου στην Κένυα – Η αλλαγή στη ζωή της και το καινούργιο της όνομα