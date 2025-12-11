Η Ναταλία Λιονάκη εξακολουθεί να βρίσκεται στην Κένυα, όπου συνεχίζει την πορεία της ως Μοναχή Φεβρωνία.

Η ηθοποιός άφησε, πριν από αρκετά χρόνια, πίσω της τον κόσμο της υποκριτικής και της showbiz για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην πνευματική ζωή. Από τότε, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που αποτυπώνουν την καθημερινότητά της είναι ελάχιστα.

Σήμερα, η Μοναχή Φεβρωνία ζει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα στην Αφρική. Με αφοσίωση και ταπεινότητα, περνά τις ημέρες της μέσα στην προσευχή και προσφέρει βοήθεια και φροντίδα σε ορφανά παιδιά, μακριά από τη λάμψη και την προβολή.

Η εκπομπή Super Κατερίνα και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Καραγιάννης παρουσίασαν, το πρωί της Πέμπτης 11/12, νέες φωτογραφίες της Μοναχής Φεβρωνίας, η οποία υποδέχτηκε τον Αρχιεπίσκοπο Κένυας, τον κύριο Μακάριο, στο ορφανοτροφείο – μοναστήρι, το οποίο φτιάχνει η ίδια μαζί με δύο μοναχές.

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην Κένυα, όπου συμμετέχει σε ιεραποστολικό έργο. Η καθημερινότητά της πλέον είναι πλήρως αφιερωμένη στις προσευχές και στη φροντίδα ορφανών παιδιών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και το χώρο του θεάματος. Οι πληροφορίες και οι εικόνες από τη ζωή της σήμερα είναι ελάχιστες, αφού η ίδια επιλέγει να ζει σε πλήρη ταπεινότητα και απλότητα.

