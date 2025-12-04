Στις 25 Νοεμβρίου στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Αγίου Νικολάου στο Χαμζάουι Καΐρου, τελέσθηκε με εκκλησιαστική λαμπρότητα η χειροτονία του Επισκόπου Κισούμου και Δυτικής Κένυας κ. Φιλίππου. Ωστόσο, επικρατεί μυστήριο με την Μοναχή Φεβρωνία. Η Ναταλία Λιονάκη έλειπε από την υποδοχή του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», η άλλοτε ηθοποιός που έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια τα εγκόσμια, έλειπε από τη συγκεκριμένη ημέρα, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη και ερωτηματικά.

Ο κ. Ανδρέας Καραγιάννης μετέφερε στην εκπομπή: «Από το 2017 είχαμε συνηθίσει τη μοναχή να είναι στο πλευρό τριών επισκόπων. Οι δυο αδερφές της Ναταλίας Λιόνακη χωρίς να είναι παρούσα η ίδια, υποδέχτηκαν το νέο Μητροπολίτη, Φίλιππο. Οι δυο λόγοι που υπάρχουν είναι ότι μπορεί να υπάρχει θέμα υγείας ή να έχει εγκαταλείψει πλήρως την ιεραποστολή. Να μην είναι στην Αφρική, στην Κένυα. Να μην ανήκει στο συγκεκριμένο τάγμα ή στο συγκεκριμένο πατριαρχείο. Το γεγονός ότι λείπει από μια κρίσιμη περίοδο, δεν έχει δικαιολογία».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Ο Φίλιππος δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη μοναχή. Δεν γνωρίζει αν δεν έχει ενημερωθεί ή εγκυμονεί κάτι διαφορετικό».

Όπως σχολιάστηκε εντόνως, η Ναταλία Λιονάκη δέχτηκε το τελευταίο διάστημα μεγάλες πιέσεις από τις δημόσιες «επιθέσεις» ακόμα και από την ίδια της την μητέρα, γεγονός που μπορεί να την έκανε να αποχωρήσει από την Κένυα.

Μπορεί η Ναταλία Λιονάκη να αγαπήθηκε μέσα από την τηλεόραση στις αρχές τις χιλιετίας, όμως πλέον έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της εδώ και αρκετά χρόνια, ακολουθώντας το δρόμο του μοναχισμού.

Οι εικόνες και τα βίντεο από τη ζωή της είναι σπάνια, αφού η ίδια ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πρόσφατα όμως ο Ανδρέας Καραγιάννης και το ekklisiaonline εξασφάλισαν ένα συγκινητικό βίντεο από την καθημερινότητά της. Σε αυτό, η Μοναχή Φεβρωνία φαίνεται να χορεύει μαζί με μικρά παιδιά, μοιράζοντας χαρά και ελπίδα σε μια από τις πιο δύσκολες περιοχές του πλανήτη.

