Η Λίλα Μπακλέση διανύει μια ιδιαίτερα χαρμόσυνη περίοδο, αφού πριν από λίγες ημέρες υποδέχτηκε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η γνωστή ηθοποιός έγινε μαμά για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε, το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου, ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού, Παναγιώτης Μαρκεζίνης, μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Λίγες ώρες αργότερα, οι διαδικτυακοί της φίλοι είχαν την ευκαιρία να δουν και την πρώτη φωτογραφία της Λίλα Μπακλέση μέσα από το μαιευτήριο.

Στο πλευρό της βρέθηκε η στενή της φίλη και συνάδελφος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, η οποία έσπευσε να τη συγχαρεί για τη νέα σελίδα που ανοίγει στη ζωή της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στα social media ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την επίσκεψή της, στο οποίο οι δύο φίλες ποζάρουν χαμογελαστές μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, με τη νέα μαμά να βρίσκεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι.

«Ελπίδα για τον κόσμο τούτο: οι φίλοι μου κάνουν παιδιά, άρα τα καλύτερα παιδιά έρχονται», έγραψε η ηθοποιός.

Δείτε την φωτογραφία:

govastiletto.gr – Λίλα Μπακλέση: Γέννησε η ηθοποιός – Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της