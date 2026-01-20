Η Νατάσα Κουβελά, στα 26 της, έχει καταφέρει να είναι καθημερινή «παρουσία» στις οθόνες μας, καθώς πρωταγωνιστεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά παιχνίδια της εποχής, που σαρώνει σε τηλεθέαση.

Μαζί με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, έχουν χτίσει μια άψογη συνεργασία που μετρά ήδη τέσσερις σεζόν, με συνέπεια και επιτυχία — και όπως φαίνεται, θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά ο “Τροχός της Τύχης”.

Παρότι αρχικά δεν είχε καμία σχέση με τον χώρο της τηλεόρασης, τελικά δέχτηκε την πρόταση και είπε το «ναι». Σήμερα ξεχωρίζει για την κομψότητα, τη γοητεία και την θετική της ενέργεια, αποτελώντας μια παρουσία που ξεχωρίζει τόσο για το στιλ όσο και για την αύρα της.

Ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε τη μελαχρινή καλλονή στο κέντρο της Αθήνας σε μια casual εμφάνισή της. Η ίδια πόζαρε χαμογελαστή και έκλεψε τα βλέμματα όσων βρέθηκαν γύρω της. Με ένα απλό total black outfit κατάφερε να εντυπωσιάσει!

Πηγή: NDP Photo Agency