Στη Μύκονο για τις πρώτες φθινοπωρινές εξορμήσεις βρέθηκε η Νατάσα Παζαΐτη, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η χειρουργός και σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή επέλεξε το νησί των Ανέμων για να γεμίσει μπαταρίες και να ξεφύγει από τους ρυθμούς της ρουτίνας.

Ο φακός του Mykonos Live TV τοντέγραψε τη βόλτα της μαζί με καλούς φίλους στα γραφικά και πάντα ζωντανά Ματογιάννια.

Με προσεγμένο look που εναρμονιζόταν απόλυτα με την κυκλαδίτικη αισθητική, η Νατάσα Παζαΐτη συνόδευσε την παρέα της στα σοκάκια του νησιού, με τους φίλους της να απαθανατίζουν τις στιγμές και να απολαμβάνουν την έξοδό τους.

govastiletto.gr -Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με τον κούκλο γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή