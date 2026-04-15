Η Νατάσα Παζαΐτη είχε χθες, Τρίτη 14/4, τα γενέθλιά της, και έγινε 60 ετών.

Η ιατρός και σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή έζησε την ξεχωριστή ημέρα πλάι στα αγαπημένα της πρόσωπα ενώ η κόρη της, Αλίκη της ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη.

Συγκεκριμένα, η 23χρονη ετοίμασε μια λαχταριστή τούρτα γενεθλίων όπου έγραφε επάνω: «Χρόνια πολλά μαμίτο» ενώ την συνόδευε με ένα εντυπωσιακό μπουκέτο με λουλούδια.

Ήταν 19 Ιουλίου του 1998, όταν η Νατάσα Παζαΐτη και ο Κώστας Καραμανλής παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στην Πρώτη Σερρών.

Τον Ιούνιο του 2003, το ζευγάρι που επί χρόνια συγκέντρωνε τα φώτα πάνω του λόγω του αξιώματος του πρώην Πρωθυπουργού, απέκτησε τα δίδυμα παιδιά του, Αλίκη και Αλέξανδρο, που ολοκλήρωσαν την ευτυχία τους.

Δείτε τη φωτογραφία που μοιράστηκε η Νατάσα Παζαΐτη:

