Στο «Greece Race for the Cure» συμμετείχε το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου η Νατάσα Παζαΐτη, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό της τα δίδυμα παιδιά της, Αλέξανδρο και Αλίκη Καραμανλή.

Μητέρα και παιδιά έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, αλλά και για τη στήριξη των γυναικών που δίνουν τη δική τους μάχη με την ασθένεια.

Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τα παιδιά της

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τη Νατάσα Παζαΐτη μαζί με τον Αλέξανδρο και την Αλίκη, σε μία από τις σπάνιες φορές που τα δίδυμα παιδιά της εμφανίζονται δημόσια στο πλευρό της μητέρας τους.

Η παρουσία της Νατάσας Παζαΐτη στη συγκεκριμένη δράση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ίδια έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της πορείας με την υγεία του μαστού.

Με τη δική της ομάδα στο «Greece Race for the Cure»

Η πρόληψη, η ενημέρωση και η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού αποτελούν βασικούς άξονες της ιατρικής της δραστηριότητας. Στο φετινό «Greece Race for the Cure» συμμετείχε και η ομάδα «Κέντρο Υγείας Μαστού – Νατάσα Παζαΐτη», με την ίδια να βρίσκεται επικεφαλής.

Στόχος της συμμετοχής ήταν να ενώσει γυναίκες που νοσούν, survivors, αλλά και ανθρώπους που θέλησαν να στηρίξουν έμπρακτα το μήνυμα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τον καρκίνο του μαστού.

Πηγή φωτογραφιών: NDPPHOTO / NDP PHOTO

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