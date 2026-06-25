Στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φακός του ΟΚ! την Τρίτη 16 Ιουνίου την 60χρονη γενική χειρουργό – ειδική χειρουργό μαστού, σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, Νατάσα Παζαΐτη με τον δίδυμο γιο τους, Αλέξανδρο.

Ο Αλέξανδρος Καραμανλής, ο οποίος μετά την αποφοίτησή του από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή πέρασε στη Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιόρτασε τα 23α γενέθλιά του την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Να σημειώσουμε πως η αδελφή του, Αλίκη φοιτά στη σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα δύο αδέλφια συχνά συνοδεύουν τους γονείς τους σε δημόσιες εμφανίσεις, με τη Νατάσα Παζαΐτη να μένει ενεργή στα social media, όπου συχνά μοιράζεται φωτογραφίες με τα παιδιά της.

Θυμίζουμε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και η Νατάσσα Παζαΐτη απέκτησαν το 2003 τα δίδυμα παιδιά τους.

Φωτογραφία: OK!

govastiletto.gr – Νατάσα Παζαΐτη – Αλίκη Καραμανλή: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μητέρας και κόρης στο κέντρο της Αθήνας