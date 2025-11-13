Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάμου

Η Νατάσα Ράγιου μίλησε ανοιχτά στο περιοδικό Λοιπόν, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής της που αφορούν την οικογένειά της, τη σχέση της και την προσωπική της υγεία.

Η πρώην παρουσιάστρια μοιράστηκε με ειλικρίνεια τις εμπειρίες της με την ψωρίαση, ένα αυτοάνοσο που την συνοδεύει εδώ και δεκαετίες.

Στη συνέντευξη, η Ράγιου εξήγησε ότι η ψωρίαση εμφανίστηκε όταν ήταν 20 χρονών και από τότε τη διαχειρίζεται κυρίως με ομοιοπαθητική.

«Η ψωρίαση δεν φεύγει ποτέ», τόνισε. «Άλλες φορές εμφανίζεται, άλλες υποχωρεί, αλλά σήμερα είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι παλιότερα».

Η ίδια σχολίασε με χιούμορ πως πλέον σχεδόν όλοι έχουν κάποιο αυτοάνοσο, ειδικά ψυχοσωματικής φύσης, κάτι που δεν ήταν τόσο γνωστό όταν εκείνη ξεκίνησε τη διαχείρισή του.

Η συζήτηση στράφηκε και στην προσωπική της ζωή, με την Νατάσα να δηλώνει ότι, παρά το γεγονός ότι είχε σκεφτεί στο παρελθόν να αποκτήσει άλλο παιδί με τον σύντροφό της Τζοβάνι, προτίμησαν τελικά να ζήσουν πιο ανέμελα, απολαμβάνοντας τη σχέση τους «οι δυο μας».

Όπως ανέφερε, ήταν μια ώριμη και συνειδητή απόφαση, που τους επέτρεψε να ζήσουν τη σχέση τους από την αρχή με ηρεμία και πληρότητα.