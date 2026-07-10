Μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση έκανε η Νατάσα Σκαφιδά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η 9η Ιουλίου αποτελεί μια δύσκολη επέτειο για την ίδια, η οποία επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τα έντονα συναισθήματα που έρχονται στην επιφάνεια κάθε χρόνο τέτοια μέρα.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε, η Νατάσα Σκαφιδά σαν χθες πριν από 7 χρόνια έχασε τον αγαπημένο της παππού, του οποίου είχε μεγάλη αδυναμία. Η ίδια στο παρελθόν έχει μοιραστεί το πόσο της στοίχισε αυτή η απώλεια, ενώ για εκείνη η 9η Ιουλίου της θυμίζει πιο πολύ από ποτέ την απουσία του.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «9/7/19. Αυτή η ημέρα… Σ’ αγαπάω παππούκα μου άπειρο» έγραψε η ίδια, συγκινώντας με τα λόγια της. Μάλιστα, μοιράστηκε και μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του στην οποία φαίνεται να χαμογελά.

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