Νατάσα Σκαφίδα: Παντρεύτηκε στην Αντίπαρο η αδελφή της, Μαίρη – Η τελετή και ο χορός της νύφης

Το ζευγάρι έκανε και πολιτικό γάμο, περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, στιγμή την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram, ενώ η Νατάσα αποκάλυψε πριν από μερικούς μήνες, ότι έγινε και θεία, ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία του μωρού του ζευγαριού.

Το ζευγάρι επέλεξε την Αντίπαρο για το θρησκευτικό του γάμο, με το κυκλαδίτικο τοπίο και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό. Μέσα από αναρτήσεις που έγιναν στο Instagram αποκαλύφθηκαν αρκετές στιγμές τόσο από την προετοιμασία όσο και από τη γαμήλια γιορτή.

Η νύφη επέλεξε ένα κομψό, λευκό νυφικό σε λιτή γραμμή, το οποίο συνδύασε με μακρύ πέπλο, ενώ άφησε τα μαλλιά της ελεύθερα στους ώμους της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνεται χαμογελαστή να περπατά προς την τελετή, κρατώντας από το χέρι μικρούς συνοδούς. Οι φίλες της είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για τις τελευταίες προετοιμασίες, με τη φράση «Team Bride» να συνοδεύει μία από τις αναρτήσεις.

Σε άλλο story, το νυφικό της πρωταγωνιστεί κρεμασμένο μπροστά από έναν πέτρινο τοίχο, λίγες ώρες πριν από την τελετή. Το γλέντι που ακολούθησε είχε έντονο νησιώτικο χαρακτήρα και πολύ χορό.

Η Μαίρη Σκαφίδα άλλαξε εμφάνιση και διασκέδασε με την παρέα της μέχρι αργά, ενώ δεν έλειψαν και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύζυγό της. Σε ένα από αυτά, οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί μέσα σε ένα ιδιαίτερα θερμό και γιορτινό κλίμα.

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