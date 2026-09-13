Στον Γιώργο Μαζωνάκη αφιέρωσε η Νατάσα Θεοδωρίδου τις δύο εμφανίσεις της στην Κύπρο, λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Η τραγουδίστρια θέλησε να μιλήσει για τον φίλο και συνεργάτη της, εκφράζοντας τη βαθιά της συγκίνηση.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Νατάσα Θεοδωρίδου αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως ήταν ένας άνθρωπος αληθινός, με πολύ χιούμορ και μεγάλη αγάπη για τη μουσική.

«Θα ήθελα να αφιερώσουμε αυτές τις δυο βραδιές σ’ αυτόν τον πολύ ωραίο φίλο μου, σ’ αυτόν τον πολύ ωραίο άνθρωπο, σ’ αυτόν τον πολύ ωραίο τραγουδιστή που αγαπήσατε, και πολύ καλά κάνατε και τον αγαπήσατε πάρα πολύ. Στον Γιώργο. Τον αγαπούσα πάρα πολύ και μ’ αγαπούσε, ήμασταν πάρα πολύ καλοί φίλοι», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στη σκηνή προβλήθηκε ένα απόσπασμα από το ντουέτο που είχαν τραγουδήσει μαζί, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για την ίδια, αλλά και το κοινό.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου μίλησε για έναν μοναδικό καλλιτέχνη και άνθρωπο, αποχαιρετώντας με τον δικό της τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη και τιμώντας τη μνήμη του.

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