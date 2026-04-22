Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα τους στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις 24 Απριλίου στην «Πύλη Αξιού», μίλησαν στον Αλέξανδρο Ρούτα και στην κάμερα του Happy Day.

Μεταξύ άλλων, η Νατάσα Θεοδωρίδου απάντησε για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να παντρεύεται τον σύντροφό της, επιχειρηματία, Γιάννη Καρυπίδη στη Δράμα.

«Είμαστε πανέτοιμοι! Ψάχνουμε ποιο ντουέτο θα κάνουμε, στείλτε μας ντουέτο παιδιά!» ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια και συνέχισε αναφορικά με τις φήμες για τον γάμο της.

«Και κάπως εδώ έληξε η κουβέντα μας! Καλημέρα σας!» είπε με χιούμορ. «Παντρεύεσαι;» τη ρώτησε στη συνέχεια ο Σάκης Ρουβάς, με την ίδια να αποκρίνεται: «Εσύ δεν έχεις παντρευτεί; Κι εγώ έχω παντρευτεί 2 φορές!».

«Σαν τον έρωτα δεν έχει! Ο έρωτας είναι ζωτικής σημασίας συναίσθημα και πρέπει όλοι να υποκλινόμαστε» κατέληξε η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η τραγουδίστρια και ο Γιάννης Καρυπίδης τους τελευταίους μήνες κάνουν κοινές εμφανίσεις, ενώ έχουν ταξιδέψει μαζί σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Πρόσφατα, οι δυο τους επισκέφθηκαν το πατρικό της τραγουδίστριας στη Δράμα.

