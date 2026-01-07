Η Νατάσα Θεοδωρίδου μίλησε στο podcast «Rainbow Mermaids» για προσωπικά θέματα, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο να γίνει γιαγιά.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως δεν έχει ακόμα συμφιλιωθεί με την ιδέα: «Δεν είμαι απόλυτα συμφιλιωμένη με το να γίνω γιαγιά. Αλλά, άμα γίνει, τι θα του λέω; “Μη με λες γιαγιά”; Η κόρη μου η μεγάλη είναι σχεδόν 30, δεν είναι λογικό να γίνει;» σχολίασε με χιούμορ.

Στην ίδια συνέντευξη, η Νατάσα Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στους δύο γάμους της και στην εμπειρία της με τον θεσμό του γάμου.

Εξομολογήθηκε πως δεν τα πήγε πάντα καλά με τον γάμο, παρά τις όμορφες στιγμές που έζησε: «Πέρασα καλά, αλλά τελικά οι σχέσεις τελειώνουν. Είναι σοφό να το αντιλαμβάνεσαι και να μην ζεις μέσα στη μιζέρια. Η μιζέρια και εγώ είμαστε εχθροί».

Η Νατάσα Θεοδωρίδου υπήρξε παντρεμένη με τον Τάκη Μπέτα μέχρι το 1996, αποκτώντας την κόρη τους Χριστιάνα. Από το 1999 έως το 2007 ήταν παντρεμένη με τον Ανδρέα Φουστάνο, με τον οποίο απέκτησε την κόρη τους Ανδριάννα.

Μιλώντας για την καθημερινότητά της, η τραγουδίστρια τόνισε πως προσπαθεί να μοιράζεται στιγμές με την οικογένειά της με τους θαυμαστές της, δείχνοντας πως η ζωή της δεν διαφέρει από αυτή της μέσης ελληνικής οικογένειας: «Κάνω πολλά βιντεάκια με τη Χριστιάνα, την Ανδριάννα, τη μητέρα μου, τη θεία μου και τη γιαγιά μου. Είναι όμορφο να δείχνω στον κόσμο πως ζούμε όπως όλοι οι άλλοι».

Σε άλλο σημείο, η ίδια αναφέρθηκε στον νεότερο εαυτό της, που ήρθε στην Αθήνα πριν 28 χρόνια με ένα μωρό παιδί, εξηγώντας πως δεν θα άλλαζε τίποτα: «Όχι, ατρόμητη δεν ένιωθα. Ήρθα μόνη μου και δεν ήξερα τι θα γίνει. Δεν θα της έλεγα να κάνει κάτι διαφορετικά. Τα ίδια θα έκανα. Ο χαρακτήρας μου δεν άλλαξε ποτέ».

Τέλος, η Νατάσα Θεοδωρίδου τόνισε πως η προσωπική της εξέλιξη αφορά περισσότερο την κοσμοθεωρία της παρά αλλαγή χαρακτήρα: «Δεν θέλω πλέον να κάνω παρέα με ανθρώπους που δεν μου δίνουν χαρά. Αυτό δεν είναι αλλαγή χαρακτήρα, είναι αλλαγή κοσμοθεωρίας. Είμαι τυχερή, τα πράγματα κύλησαν αρμονικά στη ζωή μου».

Govastiletto.gr – Σε νέα σχέση η Νατάσα Θεοδωρίδου – Οι πρώτες πληροφορίες για τον επιχειρηματία που της έκλεψε την καρδιά