Η Νατάσα Θεοδωρίδου παραμένει μία από τις πιο διαχρονικές και λαμπερές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η τραγουδίστρια έχει περάσει από πολλές αλλαγές στην εμφάνισή της, από τα φυσικά σγουρά και σκούρα μαλλιά των πρώτων χρόνων, μέχρι το χαρακτηριστικό ξανθό look που αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν της.

Ωστόσο, αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η νεανική εικόνα που διατηρεί, χωρίς να κρύβει ότι ο χρόνος αφήνει τα σημάδια του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Κοσμοράδιο 95,1, η Νατάσα Θεοδωρίδου, αποκάλυψε πως δεν έχει προχωρήσει σε αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπό της, καθώς φοβάται τις ενέσιμες θεραπείες και προτιμά να ακολουθεί έναν πιο φυσικό δρόμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natasa Theodoridou (@natasatheodoridou)

«Δεν παρεμβαίνω στο πρόσωπό μου, ούτε μία φορά ποτέ. Φοβάμαι τα ενέσιμα. Δεν είμαι αρνητική, απλώς φοβάμαι», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως δεν έχει πρόβλημα να μιλά για την ηλικία της και δεν θεωρεί ότι η φυσική φθορά μπορεί να αγνοηθεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natasa Theodoridou (@natasatheodoridou)

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν είναι φίλη της γυμναστικής, καθώς, όπως λέει, δεν της προσφέρει ευεξία.

«Σε εμένα η γυμναστική δεν δίνει ενέργεια. Φέρνει λύπη, στεναχώρια και κούραση», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Το μυστικό της, όπως εξηγεί η ίδια, βρίσκεται στις καθημερινές της συνήθειες. Προσέχει ιδιαίτερα τη διατροφή της, δεν καπνίζει, δεν καταναλώνει αλκοόλ και φροντίζει να κοιμάται αρκετές ώρες κάθε βράδυ, θεωρώντας ότι η ξεκούραση είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος της υγείας και της ομορφιάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natasa Theodoridou (@natasatheodoridou)

Φωτογραφίες από τη νεαρή της ηλικία:

Govastiletto.gr – Νατάσα Θεοδωρίδου: Ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης την απόλαυσε επί σκηνής στο Θέατρο Άλσος