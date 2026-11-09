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Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα τους στο Nox

Μια μουσική συνάντηση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον για το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα
Βασίλης Κοντζεδάκης
09.11.2026 | 14:00 UPD:09.11.2026, 13:25
Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα τους στο Nox

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Η Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή, οι οποίες έκαναν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της συνεργασίας τους στη σκηνή του Nox.

Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε μια μουσική συνάντηση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, τόσο για το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα όσο και για τις παρουσίες που έδωσαν το «παρών» στο νυχτερινό κέντρο.

Από την πρώτη βραδιά της νέας τους συνεργασίας δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν αγαπημένα τους πρόσωπα, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο της ελληνικής σόουμπιζ.

Ανάμεσά τους ήταν ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της Δέσποινας Βανδή, αλλά και η κόρη της τραγουδίστριας, Μελίνα Νικολαΐδη.

Βασίλης Μπισμπίκης, Άγγελος Κοταρίδης

Μελίνα Νικολαΐδη, Ματίνα Ζάρα

Όπως ήταν αναμενόμενο η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα, έδωσε επίσης το «παρών» απαθανατίζοντας τη μητέρα της επί σκηνής.

Χριστιάνα Μπέτα

Στην πρεμιέρα βρέθηκαν επίσης οι καλοί φίλοι της Νατάσας Θεοδωρίδου Κώστας Τσουρός και Πάνος Κατσαρίδης.

Πάνος Κατσαρίδης, Κώστας Τσουρός

Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους που απόλαυσαν το πρόγραμμα ήταν επίσης η Δέσποινα Μοιραράκη και η Κική Τσόλκα.

Δέσποινα Μοιραράκη

Κική Τσόλκα

 

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