Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα τους στο Nox

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Η Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή, οι οποίες έκαναν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της συνεργασίας τους στη σκηνή του Nox.
Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε μια μουσική συνάντηση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, τόσο για το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα όσο και για τις παρουσίες που έδωσαν το «παρών» στο νυχτερινό κέντρο.
Από την πρώτη βραδιά της νέας τους συνεργασίας δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν αγαπημένα τους πρόσωπα, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο της ελληνικής σόουμπιζ.
Ανάμεσά τους ήταν ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της Δέσποινας Βανδή, αλλά και η κόρη της τραγουδίστριας, Μελίνα Νικολαΐδη.
govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Χέρι χέρι στο σχήμα Θεοδωρίδου-Βανδή – Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε