Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα τους στο Nox

Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε μια μουσική συνάντηση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, τόσο για το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα όσο και για τις παρουσίες που έδωσαν το «παρών» στο νυχτερινό κέντρο.

Από την πρώτη βραδιά της νέας τους συνεργασίας δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν αγαπημένα τους πρόσωπα, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο της ελληνικής σόουμπιζ.

Ανάμεσά τους ήταν ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της Δέσποινας Βανδή, αλλά και η κόρη της τραγουδίστριας, Μελίνα Νικολαΐδη.

Όπως ήταν αναμενόμενο η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα, έδωσε επίσης το «παρών» απαθανατίζοντας τη μητέρα της επί σκηνής.

Στην πρεμιέρα βρέθηκαν επίσης οι καλοί φίλοι της Νατάσας Θεοδωρίδου Κώστας Τσουρός και Πάνος Κατσαρίδης.

Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους που απόλαυσαν το πρόγραμμα ήταν επίσης η Δέσποινα Μοιραράκη και η Κική Τσόλκα.

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