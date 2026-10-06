Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά για πρώτη φορά την super star Δέσποινα Βανδή στην σκηνή του NOX από τις 6 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή νωρίς.

Πρόκειται για το κορυφαίο μουσικό σχήμα της τελευταίας δεκαετίας. Δύο από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες, με σπουδαία πορεία, αμέτρητες επιτυχίες και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του NOX, σε μια παραγωγή του ομίλου MK Group of companies Μαροσούλη – Κοταρίδη, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το απόλυτο μουσικό γεγονός της νέας σεζόν. Μια συνεργασία που το κοινό περίμενε εδώ και χρόνια γίνεται επιτέλους πραγματικότητα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη δύναμη της λαϊκής της ερμηνείας, τα αμέτρητα τραγούδια της και την σκηνική της λάμψη ενώνεται με την super star Δέσποινα Βανδή με την εκρηκτική της εμφάνιση που τα τραγούδια της έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.

Το ΝΟΧ σας υπόσχεται μια υπερσύγχρονη παραγωγή, με μια διεθνών προδιαγραφών σκηνοθετική προσέγγιση, εντυπωσιακά σκηνικά, και ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, μεγάλες ερμηνείες και εκπλήξεις.

Ο όμιλος MK Group έρχεται να θέσει νέα δεδομένα στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας, και να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της σεζόν.

Συμμετέχουν οι Wedding Singers.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα έχει ήδη ξεκινήσει.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00:00 (ώρα προσέλευσης στις 22:00)

Κάθε Κυριακή στις 22:00 (ώρα προσέλευσης στις 20:00)

govastiletto.gr – Νατάσα Θεοδωρίδου: Στο πλευρό της ο Γιάννης Καρυπίδης στο Θέατρο Άλσος