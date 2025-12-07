Η Νατάσα Θεοδωρίδου διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική ζωή της, με το ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Αντωνίου στη Real Life να αποκαλύπτει ότι βρίσκεται στο πλευρό της ο επιχειρηματίας Γιάννης Καρυπίδης.

Οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους και προστατεύουν τη σχέση τους από το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, οι πρόσφατες εμφανίσεις τους μαρτυρούν μια ισορροπημένη και τρυφερή καθημερινότητα.

Η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας εντοπίστηκαν, πριν από λίγες ημέρες, σε γνωστό πολυκατάστημα, σε μια άκρως χριστουγεννιάτικη διάθεση. Χαλαροί, χαμογελαστοί και εμφανώς οικείοι μεταξύ τους, περιηγήθηκαν στα τμήματα του καταστήματος, διάλεγαν είδη που τους άρεσαν και απολάμβαναν τη βόλτα τους. Η ατμόσφαιρα, γεμάτη γιορτινούς ήχους και χρώματα, ταίριαζε απόλυτα με το κλίμα που έβγαζε το ζευγάρι, το οποίο δεν άφηνε περιθώρια για αμφιβολίες: η χημεία τους ήταν εμφανής.

Το τελευταίο διάστημα, η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης πραγματοποιούν αρκετές κοινές εξόδους, ενώ έχουν ταξιδέψει και σε διάφορους προορισμούς, όπως στην Κω τον Αύγουστο, στην Αλικαρνασσό και στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο. Οι δυο τους απολαμβάνουν στο έπακρο τον κοινό τους χρόνο, ενώ τους ενώνουν και τα ίδια ενδιαφέροντα, με μια άνεση που φανερώνει ότι έχουν βρει το δικό τους ρυθμό.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου κινείται πάντα με διακριτικότητα στην προσωπική ζωή της. Η τραγουδίστρια έχει παντρευτεί δύο φορές, το 1996 με τον επιχειρηματία Τάκη Μπέτα, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της Χριστιάνα, ενώ το 1999 (έως το 2007) ήταν σύζυγος του πλαστικού χειρουργού Ανδρέα Φουστάνου, με τον οποίο απέκτησε την Ανδριάννα. Έκτοτε, η ίδια επέλεξε να αφοσιωθεί στις κόρες της, κρατώντας μακριά απ’ τα φώτα τον εκάστοτε νέο σύντροφο που βρισκόταν στη ζωή της.

Αυτή την περίοδο, η τραγουδίστρια βρίσκεται σε μια φάση απόλυτης ισορροπίας και θετικής ενέργειας, ζώντας τον έρωτα μακριά από υπερβολές, αλλά με μια γλυκιά φυσικότητα που της ταιριάζει απόλυτα.

