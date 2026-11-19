Μια ξεχωριστή έξοδο με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της, Χριστιάνας Μπέτα, πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η καταξιωμένη τραγουδίστρια, η οποία το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί όλο και πιο συχνά δημόσια στο πλευρό του συντρόφου της, Γιάννη Καρυπίδη, πέρασε μια όμορφη βραδιά με την κόρη της και λίγους καλούς φίλους σε παραδοσιακό ταβερνάκι.

Η σχέση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης διανύουν τον δεύτερο χρόνο της σχέσης τους, καθώς είναι μαζί από τις αρχές του 2025. Αν και αρχικά είχαν επιλέξει να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, τους τελευταίους μήνες οι κοινές εμφανίσεις τους έχουν πυκνώσει.

Ο Γιάννης Καρυπίδης είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και της εστίασης, με ιδιαίτερη ενασχόληση με προϊόντα που έχουν ως βάση το ελληνικό μέλι. Συνδέεται επιχειρηματικά με το brand Bee Bros, ενώ στο παρελθόν είχε ασχοληθεί και με τον αθλητισμό.

Η μεγαλύτερη κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέττα, που είναι γνωστή και ως Chris Betta, έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο στον χώρο της τέχνης. Ασχολείται επαγγελματικά με τη ζωγραφική και τις εικαστικές δημιουργίες, έχοντας παρουσιάσει έργα της σε εκθέσεις και καλλιτεχνικές διοργανώσεις.

Στην προσωπική της ζωή είναι ερωτευμένη με τον Γιάννη Μιχελόπουλο, με τον οποίο διατηρεί σχέση περίπου έναν χρόνο.

Ο σύντροφός της κατάγεται από τη Νάξο και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως σκηνοθέτης και φωτογράφος. Έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, σκηνοθετώντας video clips για καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση, η Ελένη Φουρέιρα και ο Σάκης Ρουβάς. Μάλιστα, στο επαγγελματικό του βιογραφικό περιλαμβάνεται και συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

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