Η Νατάσα Θεοδωρίδου ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πρώτη επίσημη κοινή δημόσια εμφάνισή τους, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που έδωσε χθες το βράδυ.

Εκτός από τον αγαπημένο της, που βρίσκεται στο πλευρό της, μαζί της είναι και εκλεκτοί φίλοι της.

Η σχέση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη μετρά περίπου ενάμιση χρόνο, με το ζευγάρι να επιλέγει μέχρι σήμερα να διατηρεί χαμηλό προφίλ. Παρόλα αυτά, πλέον δεν αποφεύγουν τις κοινές εμφανίσεις, όπως απέδειξαν και μέσα από φωτογραφία που ανέβηκε στα social media από τον Πάνο Κατσαρίδη, στην οποία ποζάρουν μαζί με φίλους τους, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Τσουρός.

Στις αρχές Μαΐου, η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή τους στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή έκθεση της Μαρίνας Βερνίκου. Η παρουσία τους είχε συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ήταν η πρώτη φορά που επέλεγαν να φωτογραφηθούν μαζί σε δημόσια εκδήλωση.

Όλα δείχνουν ότι η σχέση τους εξελίσσεται αρμονικά, με τους δύο να μοιράζονται ολοένα και περισσότερες στιγμές.

Δείτε την εικόνα:

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