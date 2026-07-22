Μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία μοιράστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου με τους ακολούθους της στο Instagram! Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβασε ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό της, θέλοντας να της ευχηθεί για τα γενέθλιά της.

«Χρόνια σου πολλά μαγική μας μαμά» έγραψε στο story της την Τρίτη (21/07), ντύνοντας τη φωτογραφία με το κλασικό τραγούδι «Happy Birthday» του Stevie Wonder.

Στην εικόνα που μοιράστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου με τους διαδικτυακούς της φίλους, εμφανίζεται με τη μητέρα της, Σοφία και με τον μεγαλύτερο αδερφό της, Θαλή.

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