Η Νατάσα Θεοδωρίδου χάρισε στο κοινό της μια ακόμη μαγική μουσική βραδιά, το βράδυ της Τρίτης 7/7, στο κατάμεστο Θέατρο Άλσος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά γιατί παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες λαϊκές ερμηνεύτριες της χώρας.

Η δεύτερη sold out συναυλία της ήταν γεμάτη συγκίνηση, κέφι και τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν σημαδέψει την πορεία της.

Φυσικά, στο πλευρό της βρέθηκε ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο ξεχωριστή βραδιά. Ο γνωστός επιχειρηματίας, που αποτελεί τον πιο πιστό θαυμαστή της τραγουδίστριας, παρακολούθησε τη συναυλία από τις πρώτες σειρές, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της εμφάνισής της.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Γιάννη Καρυπίδη χαμογελαστό και ιδιαίτερα χαλαρό, την ώρα που παρακολουθούσε με θαυμασμό τη Νατάσα Θεοδωρίδου επί σκηνής.

Στη σκηνή ανέβηκε και η Δέσποινα Βανδή, η οποία θα συνεργαστεί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου την επόμενη σεζόν στο Nox.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency, Papadakis Press

govastiletto.gr – Θεοδωρίδου & Βανδή μαζί on stage: Η μεγάλη έκπληξη στη συναυλία στο Θέατρο Άλσος