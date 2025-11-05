Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Η Νατάσα Θεοδωρίδου ανέβασε στα social media φωτογραφίες από κοινές στιγμές με τον αδερφό της, Θαλή.
Η γνωστή τραγουδίστρια έχει τρομερή αδυναμία στον αδερφό της, ο οποίος έχει πλούσια πορεία στον ελληνικό ποδόσφαιρο, με θητεία σε ομάδες όπως η ΑΕΛ Καλλονής, ο Άρης Λεμεσού, ο Απόλλων Σμύρνης και ο Ηρακλής.
Στις δημοσιεύσεις της του ευχήθηκε χρόνια πολλά για γενέθλιά του.
