Πέμπτη 16 Απριλίου 2026,
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς αντέδρασε σε ερώτηση για τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη – «Δεν θέλω να με κυνηγάτε»

Επέστρεψε στην Αθήνα και στις υποχρεώσεις της...
Βασίλης Κοντζεδάκης
16.04.2026 | 11:20 UPD:16.04.2026, 11:36
Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast at Star» συνάντησε την Νατάσα Θεοδωρίδου κατά την επιστροφή της από τις διακοπές της για το Πάσχα.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα και στις υποχρεώσεις της. Εκεί, η τραγουδίστρια απάντησε στους δημοσιογράφους και έστειλε τις ευχές της, ενώ όταν την ρώτησαν για τον σύντροφό της, αρνήθηκε να απαντήσει.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου βρέθηκε στο πατρικό της στη Θεσσαλονίκη για τις γιορτές του Πάσχα, προκειμένου να περάσει ποιοτικό χρόνο με τους γονείς της. Ωστόσο, μαζί της ήταν και ο σύντροφός της, πράγμα που συζητήθηκε από τα Μέσα, αφού το ζευγάρι πρόκειται πολύ σύντομα να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου.

«Να είστε γεμάτοι υγεία, αγάπη και χαρά. Παιδιά δεν θέλω να με κυνηγάτε, για να μη φαίνομαι αγενής. Ευχαριστώ πάρα πολύ» ήταν τα λόγια της Νατάσας Θεοδωρίδου όταν αντίκρυσε μπροστά της τους δημοσιογράφους, με την καλλιτέχνιδα να απομακρύνεται από τους δημοσιογράφους, χωρίς να απαντά τις υπόλοιπες ερωτήσεις τους που αφορούσαν την προσωπική της ζωή.

