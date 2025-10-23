Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ένα από τα πολυαναμενόμενα σχήματα του φετινού χειμώνα στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας είναι σίγουρα αυτό της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά.

Πρόκειται για την έκπληξη της σεζόν αφού είναι η πρώτη φορά που θα δούμε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας να ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή.

Λίγο πριν την πρεμιέρα τους στο Έναστρον, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς μίλησαν στους δημοσιογράφους αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από τη συνεργασία τους, αλλά και όσα θα δούμε στη σκηνή.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί είχα πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο που αγαπώ ως θαυμάστρια. Είμαστε και οι δυο πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά αλλά δεν είχε τύχει ποτέ να συνεργαστούμε. Να που ήρθε όμως η σωστή στιγμή για να συναντηθούν επαγγελματικά οι δρόμοι μας. Έχω τεράστια χαρά. Οι πρόβες φύγανε σαν νερό.

Είναι πολύ σημαντικό για μας, επειδή περνάμε πολλές ώρες εδώ επί πολλούς μήνες, να είναι λυμένα τα μεταξύ μας. Και εφόσον είναι και περνάμε τόσο καλά, είναι πολύ εύκολο να γίνουν τα πάντα από εκεί και πέρα. Να πούμε ότι ξεκινάμε και τελειώνουμε μαζί το πρόγραμμα. Μάλιστα, το πρόγραμμα ξεκινάει νωρίς, στις 23.00» ανέφερε για τη συνεργασία τους η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά να συμπληρώνει: «Λόγω της χαράς που έχουμε και οι δυο νομίζω ότι κυλάνε όλα τόσο όμορφα. Στη σκηνή θα κάνουμε μόνο ντουέτα. Θα τραγουδήσουμε και ξεχωριστά αλλά χρονικά είμαστε περισσότερη ώρα μαζί πάνω στη σκηνή. Όταν οι άνθρωποι δεν πάνε κάπου για να αποδείξουν κάτι, δεν έχουν απωθημένα, έχουν αποδείξει τι είναι τόσα χρόνια, δεν έχουν και προβλήματα μεταξύ τους».

«Προσωπικά νιώθω τόσο οικεία με τη Νατάσα, που είναι σαν να συνεργαζόμασταν από πάντα…», ανέφερε ακόμη ο Σάκης Ρουβάς ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου δήλωσε, «Καταλαβαίνω ότι θέλετε να μάθετε αν υπάρχουν μεταξύ μας προβλήματα. Το προβλήματα τα δημιουργούν οι άνθρωποι σε όλες τις δουλειές. Εμείς προβλήματα δεν έχουμε, έχουμε τραγούδια που έρχονται να ενωθούν και να γίνουν μια ωραία παράσταση για τον κόσμο που θα έρθει να μας ακούσει».

Στη συνέχεια, η Νατάσα Θεοδωρίδου παραδέχτηκε ότι το «Ξανά να σε ερωτευόμουνα», είναι ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Σάκης Ρουβάς.

Για το παρασκήνιο πίσω από τη συνεργασία αυτή, η Νατάσα Θεοδωρίδου αποκάλυψε: «Φέτος παιδιά σεληνιάστηκα. Τέλειωσε η προηγούμενη σεζόν, πέρασε το Πάσχα και άρχισα να σκέφτομαι τι θα κάνω του χρόνου, και κατέληξε στο ότι το μόνο πράγμα που θα με έκανε χαρούμενη θα ήταν να συνεργαστώ με τον Σάκη. Βρήκα το τηλέφωνό του από μια κοινή φίλη. Του έστειλα αρχικά μήνυμα για να μην ενοχλήσω και μου είπε να πάω από το σπίτι του για να συζητήσουμε. Όπως κι έγινε. Ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί του… Για να μην παρεξηγηθώ, δεν ήταν πρόταση, ήταν επιθυμία, δεν είναι δικό μου το μαγαζί… Είχα μάθει βέβαια ότι δεν είχε κλείσει κάποια άλλη συνεργασία, είχα ψάξει».

«Είναι οδοστρωτήρας. Ήρθε με συγκεκριμένο πλάνο, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Δε μου έδωσε περιθώρια να αρνηθώ. Δε θα μπορούσα να πω όχι… Και έγιναν ακριβώς όλα όπως τα είπε» συμπλήρωσε ο Σάκης Ρουβάς.