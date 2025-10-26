Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Την Παρασκευή 24/1ο, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου, ένωσαν τις δυνάμεις τους και έκαναν πρεμιέρα στη σκηνή του ανακαινισμένου Έναστρον, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που θα μείνει αξέχαστο.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τη μοναδική φωνή και την ερμηνευτική της δύναμη, συνεχίζει να συγκινεί το κοινό με τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και συνοδεύουν τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας.

Ο Σάκης Ρουβάς, με την αξεπέραστη σκηνική του ενέργεια και τις μοναδικές επιτυχίες του, έρχεται να χαρίσει στο κοινό μια εμπειρία γεμάτη ένταση, χορό και δυναμισμό.

Το πρόγραμμα, μάλιστα, των δύο καλλιτεχνών αποτελούνταν κατά βάση από ντουέτα, όπως είχαν αποκαλύψει στους δημοσιογράφους, με τον Σάκη Ρουβά και την Νατάσα Θεοδωρίδου να μαγεύουν το κοινό με την απίστευτη χημεία τους επί σκηνής.

Δείτε βίντεο από την πρεμιέρα:

Μάλιστα, την Παρασκευή 24/10 ήταν τα γενέθλια της Νατάσας Θεοδωρίδου, φυσικά με τον Σάκη Ρουβά να της επιφυλάσσει έκπληξη στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου.

Πηγή: Instagram Stories

govastileto.gr – Νατάσα Θεοδωρίδου – Σάκης Ρουβάς: Αύριο η πρεμιέρα τους! – Μιλούν για το παρασκήνιο της συνεργασίας τους