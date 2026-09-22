Στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Άλσος.

Ο γνωστός επιχειρηματίας επέλεξε να παρακολουθήσει από κοντά το πρόγραμμα της τραγουδίστριας, παραμένοντας διακριτικά ανάμεσα στο κοινό. Ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, καθώς απολάμβανε τη σύντροφό του επί σκηνής.

Ο Γιάννης Καρυπίδης είναι γνωστό ότι κρατά χαμηλούς τόνους και αποφεύγει τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο Άλσος για να στηρίξει τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Τον περασμένο Ιούλιο είχε δώσει ξανά το «παρών» σε συναυλία της στον ίδιο χώρο, η οποία μάλιστα ήταν sold out.

Η σχέση του ζευγαριού φαίνεται πως έχει γίνει πλέον περισσότερο γνωστή στο κοινό, χωρίς οι δυο τους να έχουν χάσει τη διακριτικότητα που τους χαρακτηρίζει.

Η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

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