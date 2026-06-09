Μια βραδιά με έντονο συναίσθημα και μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό έζησε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην Κωνσταντινούπολη, το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου.

Η δημοφιλής Ελληνίδα ερμηνεύτρια, ιδιαίτερα αγαπητή στο τουρκικό κοινό, εμφανίστηκε στο Ανοιχτό Θέατρο Χάρμπιγε Τζεμίλ Τοπουζλού, λίγα μέτρα από την πλατεία Ταξίμ, και αποθεώθηκε από την πρώτη στιγμή.

Η συναυλία εξελίχθηκε σε κοινή γιορτή δύο λαών, με χιλιάδες Έλληνες και Τούρκους θαυμαστές να τραγουδούν μαζί της και να συμμετέχουν με τον ίδιο ενθουσιασμό.

Εντυπωσιακή στη σκηνή, η Νατάσα Θεοδωρίδου ταξίδεψε για δύο ώρες την Κωνσταντινούπολη σε άλλο «Φεγγάρι», ανοίγοντας το πρόγραμμα με τον συμβολικό στίχο «Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο…».

Από εκείνη τη στιγμή, οι κερκίδες μετατράπηκαν σε μια ενιαία χορωδία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natasa Theodoridou (@natasatheodoridou)

Το highlight της βραδιάς

Highlight της βραδιάς ήταν το μαγικό ντουέτο που χάρισαν στο κοινό ο Yalın και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Οι δυο τους ερμήνευσαν το ελληνοτουρκικό ντουέτο τους, «Keşke (Σκέψου)».

Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης

Μέχρι την Κωνσταντινούπολη για να απολαύσει την αγαπημένη του στη σκηνή βρέθηκε και ο επιχειρηματίας, Γιάννης Καρυπίδης.

Ο σύντροφος της γνωστής ερμηνεύτριας την στηρίζει έμπρακτα και βρίσκεται πάντα δίπλα της αθόρυβα, θαυμάζοντάς την και καμαρώνοντάς την.

Ο ίδιος έκανε και μία σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram από τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στην Κωνσταντινούπολη.

«More than a moment, a memory forever» έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yannis Karypidis (@yanniskary)

Όλα δείχνουν ότι η σχέση τους εξελίσσεται αρμονικά, με τους δύο να μοιράζονται ολοένα και περισσότερες στιγμές.

govastiletto.gr -Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον επιχειρηματία σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη