Ξεχωριστή είναι η φετινή χρονιά για τον Αντώνη Ρέμο, καθώς συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. Με αφορμή την επετειακή του συναυλία στη Θεσσαλονίκη, η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να του στείλει δημόσια τις ευχές της.

Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούν εδώ και πολλά χρόνια στενή φιλία και έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές στη σκηνή, έχοντας μοιραστεί σημαντικές στιγμές τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου επέλεξε τα social media για να τιμήσει τον φίλο και συνάδελφό της για τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών στην καλλιτεχνική του πορεία.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του Αντώνη Ρέμου και αναφερόμενη στη σημαντική αυτή επέτειο, αλλά και στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, έγραψε: «30 χρόνια γεμάτα μουσική και επιτυχίες! Η Θεσσαλονίκη μας, σε περιμένει…».

Με αυτόν τον τρόπο, η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της προς τον Αντώνη Ρέμο, λίγο πριν από τη μεγάλη επετειακή του εμφάνιση στη γενέτειρά του.

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