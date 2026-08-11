Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Νατάσα Θεοδωρίδου, καθώς η μικρότερη κόρη της, Αντριάνα Φουστάνου, γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να της ευχηθεί και δημόσια, μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο γεμάτο φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της ζωής της.

Στο βίντεο, η Αντριάνα Φουστάνου εμφανίζεται από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα, με τα στιγμιότυπα να αποτυπώνουν την πορεία της μέσα στον χρόνο.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου συνόδευσε την ανάρτησή της με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα τρυφερή ευχή: «Χρόνια πολλά όλα μου».

Ποια είναι η Αντριάνα Φουστάνου

Η Αντριάνα Φουστάνου, είναι η μικρότερη κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου και έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή.

Σε αντίθεση με την αδελφή της, Χριστιάνα Μπέτα, η Αντριάνα αποφεύγει τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις και δεν επιδιώκει την έκθεση στα μέσα ενημέρωσης.

Παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα κοντά στην οικογένειά της, προτιμά να κρατά την καθημερινότητά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η σημερινή ανάρτηση της μητέρας της αποτέλεσε, μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή της, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους όμορφες αναμνήσεις από την πορεία της κόρης της μέχρι σήμερα.

Govastiletto.gr – Νατάσα Θεοδωρίδου: Η σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τη μητέρα και τον αδερφό της