Τίτλοι τέλους για τη διεθνή συνεργασία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη: Το Hellenic Music Ensemble ανακοίνωσε την παύση της περιοδείας, ως απόρροια της μεγάλης δημόσιας συζήτησης και των διαφωνιών που προέκυψαν για την προσέγγιση στο έργο του κορυφαίου συνθέτη.

Η ανακοίνωση για την περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη

Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί.

Να σημειώσουμε πως η εταιρεία είχε εκδώσει ανακοίνωση που ανέφερε πως η περιοδεία θα γινόταν κανονικά χωρίς τραγούδια του Χατζιδάκι, όπως φαίνεται όμως τα προβλήματα ήταν πολλά.

