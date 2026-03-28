Ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο ανοίγει η Natasha Archer, η οποία για 15 χρόνια υπήρξε στενή συνεργάτιδα της Kate Middleton.

Μετά την αποχώρησή της από το Παλάτι του Κένσινγκτον, αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της επιχειρηματικότητας.

Η Archer προχωρά στη δημιουργία της δικής της συμβουλευτικής εταιρείας, μέσα από την οποία θα προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη στρατηγική εικόνας και τη δημιουργική καθοδήγηση.

Το νέο της εγχείρημα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση δημόσιας παρουσίας, δίνοντας έμφαση στη διακριτικότητα και την εξατομικευμένη προσέγγιση.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας της στο Παλάτι, εξελίχθηκε από προσωπική βοηθός σε ανώτερη εκτελεστική συνεργάτιδα, ενώ θεωρήθηκε καθοριστική στη διαμόρφωση του στιλ και της εικόνας της Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Η συμβολή της αναγνωρίστηκε και επίσημα το 2019, όταν τιμήθηκε με το Royal Victorian Order.

Πλέον, ως ιδρύτρια και δημιουργική διευθύντρια της δικής της εταιρείας, στοχεύει να υποστηρίζει ιδιώτες και οικογένειες στην ανάπτυξη μιας κομψής και προσεγμένης δημόσιας εικόνας, διατηρώντας πάντα υψηλά επίπεδα εμπιστευτικότητας.

