Στις εικόνες που ανέβασε στο Instagram, η Νατάσσα Μποφίλιου ποζάρει με αγαπημένους φίλους, αλλά και με τον πατέρα της, Νίκο Μποφίλιο, καταγράφοντας με τον φωτογραφικό της φακό ξεχωριστές στιγμές από τη φετινή παρουσία της στη Φολέγανδρο.

Η τραγουδίστρια φαίνεται να απολαμβάνει λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που αγαπά.

Μάλιστα, η Νατάσσα Μποφίλιου θέλησε να συνοδεύσει το φωτογραφικό άλμπουμ της με ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τη Φολέγανδρο και τις στιγμές που έχει ζήσει εκεί.

«Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει… Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natassa Bofiliou (@natassabofiliouofficial)

govastiletto.gr – Νατάσσα Μποφίλιου: Η στιγμή που δίνει το μικρόφωνο σε ιερέα και τραγουδούν μαζί – Το βίντεο που έγινε viral