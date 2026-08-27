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Η Νατάσσα Μποφίλιου έκανε, εν μέσω της καλοκαιρινής περιοδείας της, μια ακόμη απόδραση στη Φολέγανδρο, ένα προορισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει σταθερά, μαζί με τον σύντροφό της, Χρήστο Κορτσέλη.
Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα καρέ φωτογραφιών από τις ημέρες της στο κυκλαδίτικο νησί, αποκαλύπτοντας στιγμές από την καλοκαιρινή της απόδραση.
Στις εικόνες που ανέβασε στο Instagram, η Νατάσσα Μποφίλιου ποζάρει με αγαπημένους φίλους, αλλά και με τον πατέρα της, Νίκο Μποφίλιο, καταγράφοντας με τον φωτογραφικό της φακό ξεχωριστές στιγμές από τη φετινή παρουσία της στη Φολέγανδρο.
Η τραγουδίστρια φαίνεται να απολαμβάνει λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που αγαπά.
Μάλιστα, η Νατάσσα Μποφίλιου θέλησε να συνοδεύσει το φωτογραφικό άλμπουμ της με ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τη Φολέγανδρο και τις στιγμές που έχει ζήσει εκεί.
«Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει… Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά», έγραψε χαρακτηριστικά.
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