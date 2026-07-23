Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε σε πρόσφατη συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου, όταν η τραγουδίστρια εντόπισε έναν ιερέα ανάμεσα στο κοινό. Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η ερμηνεύτρια πλησίασε τον κληρικό και του έδωσε το μικρόφωνο, τραγουδώντας μαζί του τους στίχους από το αγαπημένο κομμάτι «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».

Όλα αυτά τα χρόνια η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό της.

Πάντα στο πλευρό της Νατάσσας Μποφίλιου οι γονείς της. Όπως δήλωσε η μητέρας της σε πρόσφατη συνέντευξή της στο MEGA: «Μετά από κάθε συναυλία έχω πολύ μεγάλο φορτίο. Κάνω πολύ ώρα να κοιμηθώ γιατί εκείνη την ώρα βλέπω το παιδί μου σαν άνθρωπο, τι περνάει, τι εισπράττει, τι νιώθει εκείνη την ώρα. Την βλέπω σε μια γωνιά και δεν μπορώ να απολαύσω το πρόγραμμα και να την βλέπω σαν καλλιτέχνιδα».

govastiletto.gr – Νατάσσα Μποφίλιου: Τι απαντά ο πατέρας της για τον χαρακτηρισμό «βλαμμένος»;