Καλεσμένη της Νίκης Λυμπεράκη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» του MEGA ήταν η Νατάσσα Μποφίλιου.

Η γνωστή ερμηνεύτρια άνοιξε την καρδιά της και μεταξύ άλλων έβαλε τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με ένα περιστατικό με τον πατέρα της πέρυσι το καλοκαίρι.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Νατάσσα Μποφίλιου συνάντησε τους αγαπημένους της γονείς και αναφέρθηκε σε ένα βίντεο που είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού στα social media. Όπως αποκάλυψε, η αντίδραση του κόσμου την πλήγωσε, αλλά όχι για την ίδια τόσο, όσο επειδή ένιωσε πως αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε ένας άνθρωπος που θεωρεί από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής της.

Συγκεκριμένα το περιστατικό εκτυλίχθηκε μετά από συναυλία της, όταν η τραγουδίστρια φωτογραφιζόταν με φίλους και συνεργάτες, ανάμεσά τους ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Τότε εμφανίστηκε ο πατέρας της, Νίκος Μποφίλιος, κρατώντας μια παλαιστινιακή σημαία. Η Νατάσα Μποφίλιου, που αιφνιδιάστηκε εκείνη τη στιγμή, του είπε: «Καλά βλαμμένος είσαι; Φύγε, μπαμπά, να βγάλουμε φωτογραφία», με τον ίδιο να αποχωρεί διακριτικά.

Μιλώντας για το περιστατικό, ο πατέρας της ανέφερε με χιούμορ: «Εγώ είμαι ο βλαμμένος κι εγώ είμαι ο πιο ευτυχισμένος βλαμμένος στον κόσμο», δείχνοντας πως αντιμετώπισε το συμβάν με διαφορετική διάθεση.

Η ίδια, ωστόσο, εξήγησε πως για εκείνη η συγκεκριμένη στιγμή την πλήγωσε. «Είναι το μόνο πράγμα από αυτά που μου έχει συμβεί και με έχει βαθιά πληγώσει, γιατί αισθάνθηκα ότι έσυρα μέσα σε όλο αυτό, τη λάσπη που κατά καιρούς περιφέρομαι, τον μπαμπά μου. Και δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα για μένα από τους δικούς μου ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως όταν μίλησε με τον πατέρα της για να δει αν στενοχωρήθηκε, εκείνος το αντιμετώπισε με χαμόγελο.

«Παίρνω τον μπαμπά μου, τον ρωτάω αν στενοχωρήθηκε και αρχίζει και γελάει. Λέει “με έκανες viral”. Μετά, επειδή είμαστε τρολ όλοι, ξαφνικά μου βγάζει το facebook που έγραφε ο πατέρας μου “σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμπαραστέκεστε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα τα είχα καταφέρει”, και την αδερφή μου από κάτω που έλεγε “βλέπεις daddy ποια είναι η καλή κόρη, που σου μιλάει με το σεις και με το σας, εγώ”», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για την αγάπη και τη στήριξη που έχει πάρει από τους γονείς της, τονίζοντας πως αυτή η στάση ζωής είναι κάτι που προσπαθεί να επιστρέψει μέσα από τη δική της πορεία. «Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να δει κάτι φωτεινό πίσω απ’ τα πράγματα, είναι ένας άνθρωπος που ποτέ κανένας δεν του άνοιξε ένα παράθυρο σε αυτό το φωτεινό. Γι’ αυτό κι εγώ, που νιώθω ευλογημένη επειδή έχω δεχτεί αγάπη και στοργή, έχω υποχρέωση αυτό που πήρα να το επιστρέψω», ανέφερε.

Η Νατάσσα Μποφίλιου αναφέρθηκε ακόμη και στις δύσκολες περιόδους όπου είχε δεχτεί έντονη κριτική και απειλές, σημειώνοντας πως οι γονείς της δεν της ζήτησαν ποτέ να αλλάξει τη στάση της. «Κάποια στιγμή είχα μιλήσει για τους φασίστες και τη Χρυσή Αυγή, είχα δεχτεί απειλές κατά της ζωής μου, ήταν όντως σοβαρό, πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Μου είπαν σε συναυλία “θα σε σκοτώσουμε, θα σε κρεμάσουμε”. Οι γονείς μου, αντί να μου πουν να σταματήσω να μιλάω, μου λένε “είμαστε υπερήφανοι που είσαι αυτός ο άνθρωπος, ο αγώνας έχει και συνέπειες”».

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