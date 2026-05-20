Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μία από τις πιο επιτυχημένες δημιουργικές συνεργασίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, κάνουν ένα νέο επαγγελματικό βήμα που ήδη συζητιέται έντονα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Οι τρεις τους αποτελούν το πρώτο καλλιτεχνικό σχήμα που παρουσιάζει η CUT, ένα νέο δισκογραφικό label που δημιουργείται σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος, ανοιχτός δημιουργικός χώρος για καλλιτέχνες με ιδιαίτερη ταυτότητα και καλλιτεχνική συνέπεια.

Στόχος της CUT είναι να δίνει έμφαση στο τραγούδι, στην ιδέα και στην καλλιτεχνική έκφραση, χωρίς μουσικούς περιορισμούς και στεγανά, ενθαρρύνοντας τόσο καταξιωμένους όσο και νέους δημιουργούς να παρουσιάσουν έργα με χαρακτήρα και ουσία.

Μιλώντας για το νέο αυτό ξεκίνημα, η Νατάσσα Μποφίλιου σημείωσε πως κάθε νέα αρχή τη γεμίζει ενθουσιασμό και της δίνει νέα οπτική, τονίζοντας ότι αισθάνεται ασφάλεια μέσα σε αυτό το δημιουργικό περιβάλλον, καθώς συνεργάζεται με ανθρώπους που γνωρίζει και εμπιστεύεται.

Από την πλευρά του, ο Θέμης Καραμουρατίδης ανέφερε πως η CUT αποτελεί ένα label που ταιριάζει απόλυτα στη φάση στην οποία βρίσκεται δημιουργικά, επισημαίνοντας τη θετική ενέργεια και τη διάθεση συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ όλων των συντελεστών.

Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, τέλος, μίλησε για μια «ανανέωση δημιουργικής πίστης», εκφράζοντας τη χαρά του για τη συνέχιση της συνεργασίας τους και το νέο αυτό μουσικό ταξίδι με ανθρώπους που, όπως είπε, έχουν κοινό όραμα και όρεξη για δουλειά.

Η CUT αναμένεται να εγκαινιάσει τη διαδρομή της με νέο τραγούδι της Νατάσσας Μποφίλιου, σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, το οποίο θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα.

