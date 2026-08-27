Καλό φθινόπωρο από το εδώλιο του κατηγορούμενου θα πει την 1η Σεπτεμβρίου ο σύζυγός της Ανθής Βούλγαρη που αντιμετωπίζει το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης παρουσία ανηλίκου.

Η σημερινή δίκη πήρε νέα αναβολή καθώς απουσίαζε η καταγγέλλουσα που φαίνεται ότι τα παίρνει όλα πίσω και από το μαλλιοτράβηγμα επιμένει τώρα μέσω του συνηγόρου της ότι ήταν ένα λεκτικό επεισόδιο που πήρε έκταση.

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης προκειμένου να παρουσιαστεί και να καταθέσει η δημοσιογράφος.

«Αυτό που λέμε στο δικαστήριο είναι ότι το συμβάν δεν έχει αυτή την έκταση για να επίκειται στις διατάξεις του νόμου περί ενδοοικογενειακης βίας. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει σωματική βλάβη», ανέφερε ο συνήγορός της με τον πρόεδρο όμως να εξηγεί ότι λόγω της φύσης του αδικήματος η δημοσιογράφος πρέπει να καταθέσει.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση ενώ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη δεν μπορεί να μένει στο σπίτι τους καθώς ισχύει ο περιοριστικός όρος που του επιβλήθηκε στην πρώτη δικάσιμο.