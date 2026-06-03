Συναγερμός έχει σημάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια νέα, καλοστημένη απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα της Άννας Βίσση.

Επιτήδειοι επιστρατεύουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI), δημιουργώντας ψεύτικα βίντεο της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, τα οποία υπόσχονται μεγάλα χρηματικά δώρα σε θαυμαστές. Όσοι ανταποκριθούν, δέχονται μηνύματα στο WhatsApp από αριθμό του εξωτερικού. Εκεί, μια γυναίκα που αυτοσυστήνεται ως «Σεραφίν Μπαντέλ Ρότσι» και δηλώνει ψευδώς διευθύντρια της τραγουδίστριας, επιχειρεί να αποσπάσει στοιχεία από τα ανυποψίαστα θύματα.

Μηνύματα ντοκουμέντο στη φόρα από τα μηνύματα απάτη

«Θα λάβετε ένα κολοσσιαίο δώρο από το Ίδρυμα VISSI», αναφέρει το μήνυμα, πριν ακολουθήσει η ανακοίνωση του ποσού που υποτίθεται ότι έχει κερδίσει το θύμα: 325.000 ευρώ. Όπως βλέπετε, όταν σταματήσετε να απαντάτε, η «διευθύντρια» επανέρχεται με διαδοχικά μηνύματα.

Πριν λίγες ημέρες έπεσε ξανά θύμα απάτης

Με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, έχει γίνει πιο εύκολο το να σε εξαπατήσει κάποιος, με την καλλιτέχνιδα να ενημερώνει τους θαυμαστές της για το περιστατικό μέσα από φωτογραφία που ανηρτησε στην ιστορία της.

Η ίδια γνωστοποίησε τους ακόλουθους της ότι έχει πέσει θύμα των αρνητικών συνεπειών της Τεχνητής Νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, μία εταιρεία χρησιμοποίησε το πρόσωπο της και την φωνή της, παρουσιάζοντας την να λέει ορισμένα πράγματα για να διαφημίσει την εταιρεία, κάτι το οποίο η ίδια δεν έκανε και ούτε συναίνεσε ποτέ.

govastiletto.gr -Άννα Βίσση: Το μήνυμά της στον Τραϊανό Δέλλα μετά την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα