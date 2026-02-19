Restart για τη Super Κική, η οποία αφήνει οριστικά πίσω της την πρόσφατη περίοδο του χωρισμού της. Η δημοφιλής influencer προχωρά σε ριζική ανανέωση, μετακομίζοντας σε νέο σπίτι, γεγονός που σηματοδοτεί μια φρέσκια αρχή για την ίδια και την καθημερινότητά της.

Μέσα από βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο TikTok, έδωσε στους followers της μια πρώτη γεύση από το νέο της σπίτι. Πρόκειται για νεόδμητη κατοικία, με σύγχρονη αισθητική και άνετους χώρους. Προς το παρόν, ο χώρος είναι σχεδόν άδειος, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η μεταφορά επίπλων ούτε η διακόσμηση. Ωστόσο, ακόμη και έτσι, το σπίτι δείχνει εντυπωσιακό.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν το νέο της ξεκίνημα, στέλνοντάς της μηνύματα στήριξης και ενθάρρυνσης.

Η Super Κική επιβεβαιώσε τον χωρισμό της μέσα από δηλώσεις που έκανε στο κανάλι του Fipster στο YouTube. Εκεί είχε πει: «Είμαι ελεύθερη, πάντα είμαι ελεύθερη εγώ. Χώρισα για τους προφανείς λόγους. Αυτό που βλέπεις με την πρώτη ματιά, γι’ αυτό τον λόγο χώρισα. Τι σκέφτεσαι με το που δεις το ζευγάρι αυτό με την πρώτη ματιά; Ό,τι σκέφτεται ο καθένας. Αυτό ακριβώς είναι…», αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για τον πρώην σύντροφό της.

Θυμίζουμε ότι η σχέση της με τον δημοφιλή TikToker Tsamurai, κατά κόσμον Κώστα, είχε απασχολήσει έντονα τα social media, ειδικά μετά την ανατρεπτική πρόταση γάμου που του έκανε η ίδια τον Ιανουάριο του 2025. Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο με την παρέα του και εκείνη του ετοίμασε μια έκπληξη με φόντο το εμβληματικό Μπιγκ Μπεν.

govastiletto.gr – Δήμητρα Αλεξανδράκη – Super Κική: Τo «καυτό» φιλί στο στόμα σε βραδινή τους έξοδο σε νυχτερινό κέντρο