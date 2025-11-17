Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Συνεχίζονται οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του επιχειρηματία που κατηγορείται για απάτες ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχει γνώση του θέματος, προχώρησε σε νέες, διευκρινιστικές δηλώσεις.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 και τη δημοσιογράφο Αναστασία Ζάρκα, ο Σπύρος Μαρτίκας έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το προφίλ του συλληφθέντος και τον τρόπο δράσης του, ρίχνοντας φως στις πτυχές του σκανδάλου που έχει αναστατώσει την κοινή γνώμη.

«Η εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία είναι τεράστια και έχει κάνει μία απίστευτη δουλειά. Τη συγχαίρω την ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI. Πρέπει να έχουμε την καλύτερη αστυνομία στον κόσμο γιατί εδώ και έναν χρόνο έζησα από κοντά όλη αυτή την αποκάλυψη αυτής της μεγάλης απάτης. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη γιατί υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Αν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εγκληματίες αφεθούν ελεύθεροι, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να παραποιηθούν στοιχεία. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προφυλακιστούν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μαρτίκας.

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Μαρτίκας πρόσθεσε: «Δεν έχετε ιδέα τι μου έχουν στείλει κόσμος που έχει εξαπατηθεί. Το ποσό της εξαπάτησης είναι πολύ μεγαλύτερο. Στην πορεία όλα τα καταλαβαίνεις, αλλά είναι αργά».

Για τον Παντελή Παντελίδη, σημείωσε: «Είναι διασταυρωμένα τα στοιχεία από πάρα πολλές πλευρές και από πολύ στενό κύκλο του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, οι οποίοι επιβεβαιώνουν με κάθε ειλικρίνεια όλα αυτά που επιβεβαιώθηκαν. Δεν προκαλώ εγώ κάποια επικοινωνία. Αν θέλουν να έρθουν οι άνθρωποι σε επικοινωνία μαζί μου, πολύ εύκολα μπορούν να με βρούνε».

Τι έχει συμβεί

Όπως έγινε γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα, ο Σπύρος Μαρτίκας έπεσε θύμα του επιχειρηματία που συνελήφθη ως μέλος κυκλώματος που φέρεται να άρπαξε πάνω από ένα 1 εκατομμύριο από «επενδύσεις».

Ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης του Survivor περιέγραψε στο Mega τον τρόπο με τον οποίο και ο επιχειρηματίας που συνελήφθη, πήρε 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη, λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή ο λαοφιλής καλλιτέχνης.

«Ξεσκονίστε το κινητό του, θα βρείτε μέσα εγκλήματα. Καυχιόταν ο ίδιος στα κορίτσια, που δούλευαν στο κατάστημα μασάζ που είχε τότε, “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης”. Την βραδιά που πέθανε! Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα νέο ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία.

Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Δεν φοβάμαι τίποτα, κανέναν εκβιασμό, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδηση μου. Θρήνησε όλη η Ελλάδα τον χαμό ενός μεγάλου ταλέντου εξαιτίας αυτού του απατεώνα» είχε υποστηρίξει.

