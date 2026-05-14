Με τον γνώριμο καυστικό του λόγο, ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» του Mega την πρόσφατη επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, στην Ελλάδα, καθώς και το πολιτικό παρασκήνιο γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο γνωστός παρουσιαστής στηλίτευσε τις κυβερνητικές επιθέσεις προς το πρόσωπό της, καταγγέλλοντας μια συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσης και «δολοφονίας χαρακτήρα».

Μάλιστα, στην έναρξη της τοποθέτησής του, ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους ελληνικούς θεσμούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έφτασε η ώρα που σε λίγο οι Έλληνες θα φεύγουν από εδώ για να πάνε να βρουν το δίκιο τους στις Βρυξέλλες, στην Κοβέσι. Γιατί εδώ τα έχετε αλλοτριώσει όλα, τα έχετε διαφθείρει όλα. Ήρθε η γυναίκα αυτή η Κοβέσι, που να αγιάσει το στόμα της, θα πω εγώ, να αγιάσει το στόμα της».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής και σατιρικός καλλιτέχνης στάθηκε στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε αναφέρει πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι καν σοβαρός θεσμός».

Ο Λάκης Λαζόπουλος απάντησε με έντονο ύφος, λέγοντας: «Βγαίνει ο αντιπρόεδρος, δηλαδή βγαίνει ο Άδωνις ο Χουντικός. Γιατί όταν ο κεντρώος δε θέλει να απαντήσει, βγαίνει αυτός. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν είναι σοβαρός θεσμός; Και είσαι εσύ ο σοβαρός θεσμός; Που βγαίνεις όλη μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ μας έχεις ζαλίσει το κεφάλι κι ό,τι αρλούμπες σου έρθει;».

Λίγο αργότερα, μάλιστα, συνέχισε στο ίδιο αιχμηρό ύφος, πετώντας νέα «βέλη» προς τον υπουργό: «Είναι πολύ κουραστικό. Να γλείφεις όλη μέρα είναι πολύ κουραστικό, αλλά και το σαλιγκάρι με το γλείψιμο το πολύ σκαρφαλώνει στον τοίχο, που σκαρφάλωσε. Στο λέω για να παρηγορείσαι».

