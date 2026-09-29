Νέα δεδομένα γύρω από τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που ερευνώνται για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Το Πρωινό». Βάσει του ρεπορτάζ, το ζευγάρι των γιατρών διατηρούσε πλήρη διαχωρισμό στους τραπεζικούς και φορολογικούς του φακέλους, παρά τη συστέγαση των ιατρείων τους.

Συγκεκριμένα, υπέβαλλαν μεμονωμένες φορολογικές δηλώσεις, διέθεταν διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και ανεξάρτητα POS. Τα ευρήματα από τους ελέγχους στις καταθέσεις τους προκαλούν εντύπωση, με ιδιαίτερη έμφαση στα ποσά που αποδίδονται στην προφυλακισμένη γιατρό. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής: «Στους λογαριασμούς του Ηλία Θεοδωρόπουλου εντοπίστηκαν 90.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση της Ιωάννας Γάκα το ποσό αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ».

Τι δείχνουν οι φορολογικές δηλώσεις των δύο γιατρών

Στο ίδιο ρεπορτάζ έγινε αναφορά και στα ετήσια εισοδήματα που δηλώνονταν από τους δύο γιατρούς. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, ο ένας δήλωνε ετήσιο εισόδημα ύψους 90.000 ευρώ, ενώ για την Ιωάννα Γάκα αναφέρθηκε ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ.

«Φαίνεται λοιπόν πως οικονομικά οι γιατροί δεν είχαν καμία σχέση. Δύο ιατρεία με δύο διαφορετικές άδειες που μοιράζονται έναν χώρο 200 τ.μ. Τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης είναι στη χρήση της Ι. Γ. Είχαν χωριστά POS, χωριστούς λογαριασμούς, χωριστές φορολογικές δηλώσεις. 90.000 δηλώνει ετησίως ο γιατρός και 50.000 ετήσιο εισόδημα η Ιωάννα Γάκα. Δεν υπάρχει διακίνηση χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών τους», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην εκπομπή. Σύμφωνα επίσης με τον παρουσιαστή, ο γιατρός ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης, ενώ η σύζυγός του ετοιμάζει ξεχωριστή γραμμή.

Η οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Τα μηνύματα που «καίνε» τον υπνοθεραπευτή και την γιατρό