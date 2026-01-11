Η Εύη Ιωαννίδου έχει γυρίσει σελίδα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μετά την προβολή και την έντονη ενασχόλησή της με το χώρο της μόδας, η ίδια έχει επιλέξει συνειδητά να απομακρυνθεί από το μόντελινγκ, αφήνοντας πίσω της ένα κύκλο που, όπως φαίνεται, πλέον έχει ολοκληρωθεί.

Η επιστροφή της στη γενέτειρά της, την Βέροια, σηματοδότησε μια νέα καθημερινότητα, μακριά από το θόρυβο της δημοσιότητας. Το οικογενειακό περιβάλλον και οι στενοί φίλοι της αποτελούν σήμερα βασική της προτεραιότητα, προσφέροντάς της τη σταθερότητα και την ηρεμία που αναζητούσε. Παράλληλα, έχει ενεργό ρόλο στις οικογενειακές επιχειρήσεις εστίασης, συμμετέχοντας ουσιαστικά στη λειτουργία τους και εστιάζοντας στην εμπειρία των πελατών.

Η Εύη Ιωαννίδου, παρότι έχει σπουδές στην αισθητική και μια αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο της μόδας, πλέον δεν επιθυμεί να επιστρέψει στα catwalks. Το μόντελινγκ δεν αποτελεί μέρος των επαγγελματικών σχεδίων της.

Η ίδια, σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή της, κρατάει χαμηλούς τόνους. Μετά το τέλος της σχέσης της το 2023 με τον επιχειρηματία Ίνο Φάις, επιλέγει να διατηρεί την ιδιωτικότητά της, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας. Σήμερα, η Εύη Ιωαννίδου επενδύει σε ένα πιο γειωμένο τρόπο ζωής, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, την ισορροπία και τις επιλογές που την εκφράζουν πραγματικά.

govastiletto.gr – Εύη Ιωαννίδου – Ίνο Φάις: Χώρισαν οριστικά μετά από τρία χρόνια σχέσης