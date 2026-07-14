Λίγους μήνες μετά τον λαμπερό γάμο της με τον Jake Medwell στη Μεσσηνία, η μεγαλύτερη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου φαίνεται πως έχει βρει τον δικό της ρυθμό, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

Οι τελευταίες φωτογραφίες που μοιράστηκε η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από τα social media αποτυπώνουν ένα καλοκαίρι αρκετά διαφορετικό από εκείνο που θα περίμενε κανείς.

Δεν υπάρχουν κοσμοπολίτικες παραλίες, πολυτελή beach clubs ή εξωτικές αποδράσεις. Αντίθετα, η Αμαλία Κωστοπούλου επιλέγει να περνά τον χρόνο της μέσα στη φύση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

Πεζοπορίες σε καταπράσινα μονοπάτια, βόλτες γύρω από λίμνες, ποδηλατάδες, στιγμές χαλάρωσης με τους φίλους της, πικνίκ, καλό φαγητό και ατελείωτες ώρες στην εξοχή συνθέτουν το καλοκαιρινό άλμπουμ της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η νέα καθημερινότητα έρχεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών. Μετά τον γάμο της με τον αγαπημένο της, Jake, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, αγοράζοντας τη γη όπου θα χτίσει το σπίτι των ονείρων του. Παράλληλα, η ίδια άφησε πίσω της μια ιδιαίτερα απαιτητική καριέρα στον χώρο της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να επαναπροσδιορίσει τις επαγγελματικές της προτεραιότητες.

Μέσα από το πρώτο της προσωπικό κείμενο στο Substack, η Αμαλία Κωστοπούλου μίλησε ανοιχτά για όλα όσα άλλαξαν τον τελευταίο χρόνο, αποκαλύπτοντας πως η ζωή της σήμερα μοιάζει με εκείνη που κάποτε είχε φανταστεί.

«Η τελευταία χρονιά υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές και μεταμορφωτικές της ζωής μου. Μετακόμισα από το Los Angeles στο Όστιν, οργάνωσα έναν τεράστιο γάμο, έκανα ένα μεγάλο άλμα πίστης στην επαγγελματική μου ζωή, ενώ ο σύζυγός μου κι εγώ αγοράσαμε τη γη των ονείρων μας και χτίζουμε το σπίτι των ονείρων μας», έγραψε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

govastiletto.gr -Αμαλία Κωστοπούλου: «Αγοράσαμε τη γη των ονείρων μας και χτίζουμε το σπίτι μας»